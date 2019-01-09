Rüzgar Uçakları Beşik Gibi Salladı
38 dakika önce
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor.
İstanbul
'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Yeşilköy
'de bulunan Atatürk Havalimanı
'na iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Deniz ulaşımında sefer iptalleri olduğu görülürken hava ulaşımında da uçaklar iniş yapmakta güçlük çekti. Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle adeta beşik gibi sallandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
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