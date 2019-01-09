Son Dakika Haberleri: Rüzgar Uçakları Beşik Gibi Salladı

Rüzgar Uçakları Beşik Gibi Salladı

30 dakika önce

Rüzgar uçakları beşik gibi salladıİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor.

Rüzgar uçakları beşik gibi salladı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Deniz ulaşımında sefer iptalleri olduğu görülürken hava ulaşımında da uçaklar iniş yapmakta güçlük çekti. Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle adeta beşik gibi sallandı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, İstanbul, Genel
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