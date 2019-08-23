Son Dakika Haberleri: Rüzgar ve güneş enerjili işletmelerde katkı payı ve katılım bedeli
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Rüzgar ve güneş enerjili işletmelerde katkı payı ve katılım bedeli

1 saat önce

Rüzgar ya da güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılan önlisans başvurularında taahhüt edilen "katkı payı ya da katılım bedeli" üretim tesislerinin kapasite artışları için de geçerli olacak.

Rüzgar ve güneş enerjili işletmelerde katkı payı ve katılım bedeli, System.String[]

Rüzgar ya da güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılan önlisans başvurularında taahhüt edilen "katkı payı ya da katılım bedeli" üretim tesislerinin kapasite artışları için de geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliğinde şöyle denildi:

"13/5/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Yarışmada; 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun mülga hükümleri uyarınca veya 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca ödenmesi taahhüt edilen Katkı Payı veya Katılım Bedeli, üretim tesislerinin kapasite artışları için de geçerlidir."

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:06 Kaynak: DHA
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