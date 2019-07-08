Son Dakika Haberleri: Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına ilişkin tebliğde değişiklik
Son Dakika Ekonomi Haber

Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına ilişkin tebliğde değişiklik

32 dakika önce

Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonu projeleri için başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak.

Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına ilişkin tebliğde değişiklik, System.String[]
Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonu projeleri için başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce, rüzgar ve güneş ölçüm istasyonu projeleri için şahsen başvuru merkezine yapılan başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak.
Başvuruyu yapan firma, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru ücretini, başvuru aşamasında döner sermaye işletmesi banka hesabına yatıracak.
Ölçüm istasyonunun kurulumuna ilişkin inşaat, makine ve meteoroloji mühendisi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış proje, başvuru dosyasına eklenecek.
Ayrıca, proje, ölçüm istasyonunun meteorolojik ölçümler açısından uygunluğu, meteorolojik parametreleri ölçmek için ölçüm istasyonunda kullanılan algılayıcıların yerleşim planı, direğin zemine bağlantısı, statik hesapları ve gergi tellerinin bağlantılarına ilişkin rapor, çizim ve hesaplamaları içerecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:40 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor Erzincan'da son 28 günde yıldırım çarpması nedeniyle 3 çoban yaşamını yitirdi Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:12:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına ilişkin tebliğde değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]