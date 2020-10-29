Rüzgar ve yağmur bulutları dünyaca ünlü sahili boşalttı - Son Dakika

Rüzgar ve yağmur bulutları dünyaca ünlü sahili boşalttı

Sahilde çok az sayıda kişi denize girerken, bazıları eşsiz manzarayı arkalarına alıp fotoğraf çekindi

ANTALYA - Antalya'da yağmur bulutları ve rüzgar dünyaca ünlü sahili boşalttı. Sahilde çok az sayıda kişi denize girerken, bazıları da boş sahilin manzarası eşliğinde fotoğraf çekindi.

Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, bugünü oldukça sakin geçiriyor. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, günün ilk ışıklarıyla başlayan rüzgarlı hava ilerleyen saatlerde hızını 18 kilometreye kadar çıkardı. Beydağları üzerinde beliren yağmur bulutları ise sahili boşalttı. Kötü hava koşulları olmasına karşın az sayıda vatandaşların denize girdiği görüldü. Sahile inmek istemeyen bazı vatandaşlar, varyant seyir terasında boş sahil ve bulutların oluşturduğu manzarayı arkalarına alan bazı vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekindi.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, ilerleyen saatlerde kentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.