Son Dakika Haberleri: Rüzgar yatırımı için kritik yarış

Rüzgar yatırımı için kritik yarış

41 dakika önce

Türkiye'nin 250'şer MW'lik dört parçadan oluşan toplam 1000 MW'lik yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) rüzgar lisans ihalesinde 9 oyuncu yarışacak.

Rüzgar yatırımı için kritik yarış, System.String[]
Türkiye'nin 250'şer MW'lik dört parçadan oluşan toplam 1000 MW'lik yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) rüzgar lisans ihalesinde 9 oyuncu yarışacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:02 
Ekonomi
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