Rüzgar yatırımı için kritik yarış
41 dakika önce
Türkiye'nin 250'şer MW'lik dört parçadan oluşan toplam 1000 MW'lik yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) rüzgar lisans ihalesinde 9 oyuncu yarışacak.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:02
'nin 250'şer MW'lik dört parçadan oluşan toplam 1000 MW'lik yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) rüzgar lisans ihalesinde 9 oyuncu yarışacak.
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