Rüzgar YEKA-2 ihalesi (3)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 4 ayrı bölge için toplam bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla başladı.Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yapıyor.YEKA-2 ile daha önce yapılmış bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 bölgede 250'şer megavat olmak üzere ikinci bin megavatın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan şirketler şöyle:Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.Enerjisa Üretim Santralleri AŞEze İnşaat AŞİklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞBeyçeli·k Elewan Yeni·lenebi·li·r Enerji· Üreti·m AŞRes Anatolia Holdi·ng AŞB. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci·li·k Nakli·yeci·li·k San. Ti·c. AŞÇini·li· Res Enerji· Üreti·m San. Ti·c. AŞGem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ