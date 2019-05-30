Son Dakika Haberleri: Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı
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Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladı.

Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:23 
Ekonomi
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