Rüzgara dayanamayan çeyrek asırlık ağaç böyle devrildi - Son Dakika
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Rüzgara dayanamayan çeyrek asırlık ağaç böyle devrildi

24.08.2022 19:13

Rüzgara dayanamayan çeyrek asırlık ağaç böyle devrildi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 yıllık ağacın rüzgar nedeniyle yola devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Rüzgara dayanamayan çeyrek asırlık ağaç böyle devrildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 yıllık ağacın rüzgar nedeniyle yola devrildiği anlar kameraya yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 25 yıllık ağaç rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Devrilen ağaç park halindeki otomobili kıl payı teğet geçti.

Olay anında ağacın altında yaya yada araç olmaması sevindirici karşılandı.

Ağacın devrilme anları güvenlik kamerasına an be an yansırken, ağacın başında bekleyen bir vatandaşın ise o anları hiçbir şey olmamış gibi izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Muhtar: "Benim bu ağaçlarla gençliğim geçti"

Reşadiye Mahallesi Muhtarı Yelda Tuncer, "Devrilen bu ağacın daha önce de devrilme tehlikesi nedeniyle kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Fakat sokak sakinleri gölge yapıyor diye kesilmesini istememişti. Ama şu anda yıkıldığını gördük. Belediye ekiplerimiz gerekli temizlik çalışmasını yapıyor. Benim bu ağaçlarla gençliğim geçti. Hakikaten bu hale gelmesine çok üzüldüm" diye konuştu.

Yıkılan ağaç Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. Kapanan yol ise 1 saat sonra trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgara dayanamayan çeyrek asırlık ağaç böyle devrildi - Son Dakika

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