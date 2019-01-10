Son Dakika Haberleri: Rüzgarda Baca Devrildi, Evin Çatısı Yandı

Rüzgarda Baca Devrildi, Evin Çatısı Yandı

2 saat önce

İZMİT'te şiddetli rüzgarda bacanın devrilmesi sonucu tek katlı evin çatısında yangın çıktı.

Rüzgarda Baca Devrildi, Evin Çatısı Yandı, System.String[]
İZMİT'te şiddetli rüzgarda bacanın devrilmesi sonucu tek katlı evin çatısında yangın çıktı. Çatıda bulunan samanların tutuşmasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmit Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak'ta Hüseyin Yorgun'a ait tek katlı evin bacası şiddetli rüzgarın etkisi ile devrildi. Evde kimsenin olmadığı sırada bacanın devrilmesi ile başlayan yangın, çatıda bulunan samanlara sıçrayınca alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Evin çatısında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:49 Kaynak: DHA

Gündoğdu, İtfaiye, İzmit, Güncel
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