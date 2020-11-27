Rüzgarda çifte rekor - Son Dakika

Rüzgarda çifte rekor

27.11.2020 11:18
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Türkiye'nin yenilenebilir enerji atağı rekorlarla devam ediyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji atağı rekorlarla devam ediyor. En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgarda 25 Kasım'da iki rekor birden kırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, ilk olarak 25 Kasım Çarşamba günü 153 bin 35 MWh ile rüzgardan en yüksek günlük elektrik üretim miktarına ulaşıldı. Böylece 6 Kasım tarihine ait günlük üretim rekoru kırıldı. Türkiye tarihinin en yüksek rüzgardan elektrik üretimi 25 Kasım'da yapıldı.

Aynı gün rüzgarda bir ilk daha yaşandı. 25 Kasım Çarşamba günü tarihte ilk defa rüzgardan üretilen günlük elektrik diğer tüm yenilenebilir kaynakların toplamını geçti. 25 Kasım'da rüzgardan 153 bin 35 MWh elektrik elde edildi. Bu miktar 94 bin 470 MWh'lik hidrolik, 28 bin 391 MWh'lik jeotermal, 15 bin 686 MWh'lik biyokütle ve 13 bin 965 MWh'lik üretime sahip güneş enerji santrallerinin tümünün toplamını geride bıraktı. Türkiye enerji tarihinde ilk defa RES'lerden bir günde elde edilen elektrik üretimi tüm diğer yenilenebilir enerji santralleri toplamında fazla gerçekleşti. - ANKARA

Yenilenebilir Enerji, Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rüzgarda çifte rekor - Son Dakika Ekonomi


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