Rüzgarda elektrik kablosu koptu, akıma kapılan iş yeri sahibi yaralandı - Son Dakika

Rüzgarda elektrik kablosu koptu, akıma kapılan iş yeri sahibi yaralandı
AYDIN'ın Buharkent ilçesinde dün akşam yağan sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu.
AYDIN'ın Buharkent ilçesinde dün akşam yağan sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu. Rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu, iş yeri sahibi Recep Horzum elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Buharkent'te dün akşam rüzgarla birlikte bastıran sağanak etkili oldu. Yollarda biriken sulardan dolayı araçlar geçmekte zorlandı. Kısa süren yağış sonrası Buharkent Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yollarda çalışma yaptı. Buharkent Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, sıkıntı yaşanan yollarda inceleme yaptı. Öte yandan Savcıllı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu. Bu sırada iş yeri sahibi Recep Horzum elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Horzum, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Horzum'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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