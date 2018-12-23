Son Dakika Haberleri: Rüzgarda Evlerinin Çatısı Uçan Aileye Vali Sahip Çıktı

Rüzgarda Evlerinin Çatısı Uçan Aileye Vali Sahip Çıktı

1 saat önce

Adana'da evlerinin çatısı uçan 4 çocuklu aileye Adana Valisi Mahmut Demirtaş sahip çıktı.

Rüzgarda Evlerinin Çatısı Uçan Aileye Vali Sahip Çıktı, System.String[]
Adana'da evlerinin çatısı uçan 4 çocuklu aileye Adana Valisi Mahmut Demirtaş sahip çıktı.

Adana'da yaklaşık 20 gün önce yaşanan şiddetli rüzgarda Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Timur-Ayşe Vurhan çiftinin evlerinin çatısı uçtu. Çift, Aysima (10), Ziya (8), Habitcan (5) ve Leyla (1) isimli çocuklarıyla evin çatısı olmadığı için yağmurlu havalarda perişan oldu. Ailenin bu dramının haber yapılması üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aileye yardım yapılması talimatı verdi. İl müdürü eve giderek aileyi evin çatısı yapılana kadar bir otele yerleştirmek istedi. Ancak aile otele gitme yardımını kabul etmedi. Yarın İl Müdürlüğüne başvuru yapacak olan aileye çatının yapımı için para yardımı yapılacak. Aileye daha önce Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 750 lira para yardımı yapıldığı öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:11 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yüreğir, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
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