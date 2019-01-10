Son Dakika Haberleri: Rüzgarda Kayan Çatı Bacayı Yıkınca Yangın Çıktı

Rüzgarda Kayan Çatı Bacayı Yıkınca Yangın Çıktı

18 dakika önce

Rüzgarda kayan çatı bacayı yıkınca yangın çıktı Korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çatısında meydana gelen kayma sonrası bacası yıkılan evde çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rüzgarda kayan çatı bacayı yıkınca yangın çıktı
Korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çatısında meydana gelen kayma sonrası bacası yıkılan evde çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay İzmit Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak üzerindeki Hüseyin Yorgun'a ait tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun rüzgar nedeniyle tek katlı evin çatısında kayma meydana geldi. Kayma sonrasında bacası yıkılan evin çatısında yanma meydana geldi. Çatıda bulunan saman ve ahşap malzemelerin tutuştuğunu gören ev sahipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın bitişikteki ahır kısmına sıçramadan söndürüldü. Evde maddi hasara yol açan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Kocaeli, İzmit, İtfaiye, 3. Sayfa
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