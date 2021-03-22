DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü - Son Dakika

DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
22.03.2021 15:52
Rüzgarda kopan tabela, durağa düştüDENİZLİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın üçüncü katındaki tabeladan kopan parça, otobüs durağına düştü.
Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın üçüncü katındaki tabeladan kopan parça, otobüs durağına düştü.
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bağbaşı Yaylası'nda ulaşımı sağlayan teleferik, rüzgar nedeniyle gün boyu hizmet veremedi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir iş merkezinin 3'üncü katındaki tabeladan kopan parçalar ise, yola ve otobüs durağına düştü. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de tabelanın asılı kalan parçalarını indirdi.
Son Dakika Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı