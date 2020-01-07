RÜZGARDA MOTOSİKLETLİYE ARAÇLARIYLA SET OLAN POLİSLERE VALİ YERLİKAYA'DAN TEBRİK - Son Dakika

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosikletliye köprüde görevli polisler yardım etti. Rüzgara karşı araçlarıyla set olarak motosikletliye yardım eden polisleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tebrik etti.

Görüntüler dün akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedildi. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle motosiklet sürücüsü köprü üzerinde zor anlar yaşadı. Köprüde görevli polisler araçlarıyla rüzgara karşı set olarak, motosikletliye yardım attı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, polisleri tebrik etti. Vali Yerlikaya paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Bu video bana da bir anımı hatırlattı. Atatürk ( Nurdağı ) Viyadüğünde motosikletimle fırtınanın ortasında kalmışken, bir tır aynı polislerimizin yaptığı gibi bana yardım ederek rüzgara karşı set olmuştu. Motorcular bilir bu hareketin kıymetini. Polislerimizi tebrik ediyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video