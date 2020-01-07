Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü - Son Dakika

Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir reklam panosunun bazı parçaları şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

O sırada kaldırımda yürüyen Hasan Aydın, kopan parçalardan birinin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, Aydın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.