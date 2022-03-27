Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika

AMASYA'da sebze hali çalışanı Murat Çopuroğlu (54), rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi peşinden koşup, tuttu. Çopuroğlu'nun, üzerine çıktığı şemsiyeyle birlikte sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Kentte Sebze Halinde çalışan Murat Çopuroğlu, etkili rüzgar nedeniyle savrulduğunu fark ettiği dev şemsiyeyi peşinden koşup, yakalayarak tuttu. Çopuroğlu, rüzgar etkisini daha da arttırınca, şemsiyenin altındaki ağırlıkların üzerine çıktı. Çopuroğlu, bir süre birlikte sürüklendiği şemsiyeyle birlikte devrildi. Yaşanan o anlar da haldeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.