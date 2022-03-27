Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika
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Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada

27.03.2022 22:51
Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada

AMASYA'da sebze hali çalışanı Murat Çopuroğlu (54), rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi peşinden koşup, tuttu.

AMASYA'da sebze hali çalışanı Murat Çopuroğlu (54), rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi peşinden koşup, tuttu. Çopuroğlu'nun, üzerine çıktığı şemsiyeyle birlikte sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Kentte Sebze Halinde çalışan Murat Çopuroğlu, etkili rüzgar nedeniyle savrulduğunu fark ettiği dev şemsiyeyi peşinden koşup, yakalayarak tuttu. Çopuroğlu, rüzgar etkisini daha da arttırınca, şemsiyenin altındaki ağırlıkların üzerine çıktı. Çopuroğlu, bir süre birlikte sürüklendiği şemsiyeyle birlikte devrildi. Yaşanan o anlar da haldeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.


Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada
Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada
Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada
Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada
Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada
Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rüzgarda tutmak istediği şemsiyeyle sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika


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