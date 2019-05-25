Son Dakika Haberleri: Rüzgardan devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Rüzgardan devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

4 saat önce

Kayseri'de dün etkili olan rüzgar dolayısıyla devrilen ağaç, otomobilin üstüne düştü.

Rüzgardan devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü, System.String[]
Kayseri'de dün etkili olan rüzgar dolayısıyla devrilen ağaç, otomobilin üstüne düştü.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kocasinan İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde rüzgara dayanamayan bir ağaç, park halindeki otomobilin üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Olay yerine gelen meraklı vatandaşlarda itfaiye ekiplerinin çalışmasını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:09 Kaynak: İHA
Yeşilırmak Caddesi, Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa
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