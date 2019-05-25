Rüzgardan devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
4 saat önce
Kayseri'de dün etkili olan rüzgar dolayısıyla devrilen ağaç, otomobilin üstüne düştü.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:09 Kaynak: İHA
'de dün etkili olan rüzgar dolayısıyla devrilen ağaç, otomobilin üstüne düştü.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kocasinan
İlçesi Yeşilırmak Caddesi
üzerinde rüzgara dayanamayan bir ağaç, park halindeki otomobilin üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı.
Olay yerine gelen meraklı vatandaşlarda itfaiye ekiplerinin çalışmasını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. - KAYSERİ
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