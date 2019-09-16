Son Dakika Haberleri: Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı
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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı

1 saat önce

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı.

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı, System.String[]

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:20 
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