Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı
1 saat önce
Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı.
Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:20
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