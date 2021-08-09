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Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı - Son Dakika

Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı

09.08.2021 09:17

Önceki akşam Kuşadası'ndaki bir otelde sahneye çıkan şarkıcı Kibariye, rüzgar nedeniyle zor bir sahne gerçekleştirdi. Zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık'ın uyarıda bulunmasından sonra beline masa örtüsü bağladı.

Sık sık ihanet iddiasıyla gündeme gelen ve her fırsatta eşine çok güvendiğini söyleyen şarkıcı 60 yaşındaki Kibariye, önceki akşam Kuşadası'ndaki bir otelde sahne aldı. Rüzgardan dolayı elbisesi açılan Kibariye'nin bulduğu ilginç yöntem sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

BELİNE MASA ÖRTÜSÜ BAĞLADI

Sahne için siyah kısa bir elbise tercih eden Kibariye, rüzgardan dolayı etekleri uçuşunca rahatsız oldu. Eşi Ali Küçükbalçık'ın da rahatsız olduğunu fark eden şarkıcı, bir masa örtüsü isteyerek beline bağladı. Şarkıcının bu hali onu izlemeye gelenleri de şaşkına çevirdi.

"KOCAM BEN ÇOK SEVİYOR, KİMSE İÇİN YUVAMI YIKMAM"

Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın kendisini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Kibariye, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada"Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben" demişti.

Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı

Kuşadası, Kibariye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı - Son Dakika Magazin


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