Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı - Son Dakika
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Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

6 saat önce

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptıNorveç, (DHA) ? Norveç'te şiddetli esen rüzgar bir yolcu gemisini demirli olmasına rağmen savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu.

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Norveç, (DHA) ? Norveç'te şiddetli esen rüzgar bir yolcu gemisini demirli olmasına rağmen savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu.

Norveç'in Bodo Limanı'na demir atan Nordnorge adlı yolcu gemisi, aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle savrulmaya başladı ardından da rıhtıma çarptı. Kaptan kontrolü çarpmanın ardından sağlayabildi. Yetkililer, yolcu gemisinin limana girdiği sırada havanın sakin olduğunu ancak demir attıktan sonra aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle savrulduğunu açıkladı.

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Norveç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:50 Kaynak: DHA
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