Son Dakika › Dünya › Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı - Son Dakika Dünya
Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı
6 saat önce
? Norveç'te şiddetli esen rüzgar bir yolcu gemisini demirli olmasına rağmen savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:54 Kaynak: DHA
? Norveç'te şiddetli esen rüzgar bir yolcu gemisini demirli olmasına rağmen savurarak rıhtıma çarpmasına neden oldu.Norveç'in Bodo Limanı'na demir atan Nordnorge adlı yolcu gemisi, aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle savrulmaya başladı ardından da rıhtıma çarptı. Kaptan kontrolü çarpmanın ardından sağlayabildi. Yetkililer, yolcu gemisinin limana girdiği sırada havanın sakin olduğunu ancak demir attıktan sonra aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle savrulduğunu açıkladı.
- Norveç
Son Dakika İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan koronavirüs raporu! Alınması gereken önlemler açıklandı Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu Dünya bu açıklamayı bekliyordu! Fransız bilim insanları, koronavirüs aşısı için tarih verdi Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması