ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ÇATIDAN KOPAN SAC LEVHALAR 2 KİŞİYİ YARALADI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından düşen sac levhalar, 2 kişiyi yaraladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte öğle saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle, Mithatpaşa Mahallesi Şemsi Denizer Sokak'ta bulunan bir binanın çatısındaki sac levhalar yere düştü. Sac levhalar, o sırada aracının bagajından eşyalarını alan bir kişi ile yolda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan vatandaşlar için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 kişi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çatısından kopan sac levhaların aracın bagaj kısmı ile yolda yürüyen bir kadına zarar verdiği görüldü.