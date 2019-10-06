Son Dakika Haberleri: Rüzgarın devirdiği ağaç dalları otomobilin üzerine düştü
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Rüzgarın devirdiği ağaç dalları otomobilin üzerine düştü

14 dakika önce

Erzincan'da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dallarının düştüğü otomobil hasar gördü.

Rüzgarın devirdiği ağaç dalları otomobilin üzerine düştü, System.String[]

Erzincan'da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dallarının düştüğü otomobil hasar gördü.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ordu Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine kırılan ağaç dalları düştü.

Hasar meydana gelen otomobilin üzerindeki ağaç parçaları, İtfaiye ile Park ve Bahçeler müdürlükleri ekiplerince kaldırıldı.

Öte yandan, ağaç kırıldığı sırada olay yerinden geçen 2 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ordu Caddesi, Erzincan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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