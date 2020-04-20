Rüzgarın etkisiyle uçan gölgelik şemsiye uzun süre havada kaldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rüzgarın etkisiyle havalanan gölgelik şemsiyenin uzun süre gökyüzünde kaldığı görüldü.

Kümbet Mahallesi'nde bahçede beslenen tavukların suluk gölgesi olarak kullanılan şemsiye rüzgarın etkisiyle havalanarak dakikalarca gökyüzünde kaldı. Şemsiyenin uçma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şemsiye bir süre havada kaldıktan sonra bahçenin yakınlarına düştü.

Şemsiyenin sahibi Ahmet Koç, gölgelik şemsiyenin bir kişinin başına düşmesinden korktuğunu anlatarak, "Rüzgarın etkisi kesilince şemsiye ilginç bir şekilde bahçemizin yanına düştü. İlginç anlar yaşadık." dedi.