Rüzgarın hızı 160 kilometreye ulaştı, 13 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rüzgarın hızı 160 kilometreye ulaştı, 13 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika

Rüzgarın hızı 160 kilometreye ulaştı, 13 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

6 saat önce

Kayseri'de gece boyunca etkisini hissettiren şiddetli rüzgarın saatteki hızı 160 kilometreye kadar ulaşırken, rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarın hızı 160 kilometreye ulaştı, 13 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi, System.String[]

Kayseri'de gece boyunca etkisini hissettiren şiddetli rüzgarın saatteki hızı 160 kilometreye kadar ulaşırken, rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de dün geceden beri etkisini hissettiren şiddetli rüzgarın saatteki hızı şehir merkezinde 85 kilometre olarak ölçüldü. Ali Dağı'nda ise şiddetli rüzgar en yüksek hızına ulaştı ve rüzgarın saatteki hızı 160 kilometre olarak ölçüldü.


Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hacılar ilçesinde 5, İncesu ilçesinde 2, Hürriyet mahallesinde 2, Gülük mahallesinde 2 ve Sahabiye mahallesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 13 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kayseri'de güney ve güneydoğu yönlerinden şiddetli rüzgar beklendiğini, rüzgarın saatteki hızının 50 ila 80 kilometre olarak tahmin edildiğini duyurarak vatandaşları, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilebileceği konusunda uyardı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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