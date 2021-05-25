'Rüzgarın kızı' Bursa'da rakiplerine şans tanımadı

İzmit Belediyesporlu atlet Serra Kökduman, Bursa'da gerçekleştirilen Olimpik Deneme Yarışmaları'nda U20 Kadınlar 3 bin metre kategorisinde 1'inci oldu.

Türkiye'de katıldığı önemli organizasyonlarda elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiren İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, Olimpik Deneme Yarışmaları'na da başarılarını sürdürdü. İzmit Belediyespor adına U20 Kadınlar 3 bin metre kategorisinde boy gösteren başarılı atlet 'Rüzgarın kızı' lakaplı Serra Kökduman, elde ettiği 10.54'lük derecesiyle 1'inci olmayı başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 22-23 Mayıs tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirdiği Olimpik Deneme Yarışmaları'nda önemli bir başarıya imza atarak U20 Kadınlar 3 bin metre kategorisinde birinci olan Serra Kökduman, elde ettiği derece ile milli takım seçmelerine de katılmaya hak kazandı. Yarış sonrası büyük mutluluk yaşayan Kökduman, başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere üzerinde emeği olan herkese teşekkür etti. - KOCAELİ