Son Dakika Haberleri: Rüzgarın küresel ekonomiye katkısı yüzde 34'e ulaşacak
Son Dakika Ekonomi Rüzgarın küresel ekonomiye katkısı yüzde 34'e ulaşacak

Rüzgarın küresel ekonomiye katkısı yüzde 34'e ulaşacak

1 saat önce

Rüzgar enerjisinin global ekonomiye katkısı 2040'a kadar yaklaşık dokuz kat artarak yüzde 34'e ulaşacak.

Rüzgarın küresel ekonomiye katkısı yüzde 34'e ulaşacak, System.String[]

Rüzgar enerjisinin global ekonomiye katkısı 2040'a kadar yaklaşık dokuz kat artarak yüzde 34'e ulaşacak.

Rüzgar enerjisi üreticisi Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji adına denetim ve danışmanlık şirketi KPMG tarafından hazırlanan, "Enerji Geçişi Bağlamında Rüzgar Enerjisinin Sosyoekonomik Etkileri Rapor"una göre, temiz enerji temini sayesinde önemli toplumsal faydalar elde edilecek.

Rüzgar enerjisinin global ekonomiye katkısı 2040'a kadar yaklaşık dokuz kat artarak yüzde 34'ü bulacak.

Ayrıca 2050 itibarıyla karbon emisyonlarında elde edilmesi gereken azalmanın yüzde 23'ü rüzgar enerjisinden sağlanabilecek. Rapora göre, bu oran 5,6 milyar ton karbondioksit (CO2), diğer bir deyişle en fazla kirliliğe neden olan 80 şehrin bir yıllık toplam emisyonuna karşılık geliyor. Bu azalma, dünyada yılda 4 milyon kişinin hayatını kurtaracak ve sağlık harcamalarını yılda 3,2 trilyon dolar azaltarak topluma önemli faydalar sağlayacak.

Rapora göre, giderek büyük bir sorun haline gelen susuzluk dünya nüfusunun yüzde 40'ını etkiliyor. Rüzgar enerjisiyle 2030 yılına kadar toplam 16 milyar metreküp su tasarrufu sağlanabilir.

-Yenilenebilir enerji alanında kariyer yapın

Raporda görüşlerine yer verilen Siemens Gamesa Üst Yöneticisi Markus Tacke, Siemens Gamesa'nın da topluma temiz enerji sunma konusunda ciddi bir kararlılık içinde olduğunu vurguladı.

Öğrencilere STEM (Fen Bilimleri) alanında kariyer yapmaları çağrısında bulunan Tacke, "Bazı şeyler sizin elinizde. Değişimi gerçekleştirecek kişilerden biri olmayı seçebilirsiniz. STEM'i seçin. Değişime yönelik merakınızı ve tutkunuzu çözüme dönüştürecek bir kariyeri seçin. Bugün ihtiyaç duyduğumuz, gelecekte daha da fazla ihtiyaç duyacağımız çözümleri üretin." ifadelerini kullandı.

Tacke, ayrıca düzenleyici kurumlar, hükümetler ve şirketlerin de enerji dönüşümünü teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeterli finansal teşvikler ve net politikalar yok. Yenilenebilir enerjiye tam anlamıyla geçişin önündeki engeller sadece teknolojik maliyetler değil, bu iddialı hedefleri gerçeğe dönüştürmek için gerekli uzun vadeli stratejiler ve yatırımların da olmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 139 metreye ulaştı
THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alımı için başvurular yarın sona eriyor Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:22:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rüzgarın küresel ekonomiye katkısı yüzde 34'e ulaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]