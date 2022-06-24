Deniz paraşütünde asılı kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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Deniz paraşütünde asılı kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

24.06.2022 16:32

Antalya'nın Serik ilçesinde bindikleri deniz paraşütüyle havada asılı kalan Rus uyruklu anne ve 2 kız çocuğu kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bindikleri deniz paraşütüyle havada asılı kalan Rus uyruklu anne ve 2 kız çocuğu kurtarıldı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde bulunan su sporlarına giden anne ve 8 ve 12 yaşlarındaki iki kızı deniz paraşütüne bindi.

Paraşütle havalanan anne ve iki kızını çeken tekne, rüzgarın da etkisi ile kıyıya doğru sürüklendi.

Aşırı rüzgar nedeniyle teknedeki çekme vincinin paraşütü çekememesi üzerine turistler paraşütte asılı kaldı.

Bu sırada olayı gören diğer bir otelin su sporları çalışanları ile sahilde bulunan turistler, paraşütün halatını kancalama yöntemiyle yakalayıp çekerek, anne ve 2 kızını sahile indirdi.

Rus anne ve 2 kızı olayı yara almadan atlatırken, korktukları için sürekli ağladıkları görüldü.

Anne ve çocuklarını su sporları çalışanları sakinleştirdi.

Yaşanan anlar ise su sporları çalışanının cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Anne çok tedirgindi sürekli ağlıyordu

Olayı görerek yardıma koşan su sporları işletmecisi Koray Karcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekne ve bağlı bulunan paraşütün sürüklendiğini görünce, paraşütün halatına kancalama sistemi ile ip attığını söyledi.

İpi sahildeki su sporları çalışanları ve turistlerin yardımı ile çekerek anne ve 2 kızını sahile indirdiklerini belirten Karcı, "Turistler yaklaşık 10 dakika kadar havada askıda kaldı. Kendilerinde hiçbir şey yok. Ama çok korktular. Çok tedirgin oldular. Anne sürekli ağlıyordu. Ben ve diğer arkadaşlar kendilerini sakinleştirdik. Daha sonra otellerine götürdük. Olay anında sahilde bulunan ve olayı takip eden tatilciler bizi alkışladılar ve teşekkür ettiler. Bu olayın mutlu sonla bitmesi hepimizi sevindirdi." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz paraşütünde asılı kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz paraşütünde asılı kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı - Son Dakika
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