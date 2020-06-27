Rüzgarın uçurduğu YKS giriş belgesi ağacın dalına takıldı - Son Dakika

Rüzgarın uçurduğu YKS giriş belgesi ağacın dalına takıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) ilk oturumu yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) ilk oturumu yapıldı. Rüzgar yüzünden bir öğrencinin sınav giriş kağıdı uçarak ağaç dalına takıldı. Başka bir öğrenci ağaca çıkarak kağıdı aldı. ÖSYM tarafından düzenlenen YSK'nin birinci oturumu olan TYT'ye İslahiye'de 18 okul ve 186 salonda 5 bin 200 öğrenci katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren maske ile okullara gelen öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde giriş belgeleri ve kimlik kontrolünde geçirilerek sınav salonuna alındı. Sınava girmek için İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerleşkesine gelen maskeli gelen öğrenciler içeriye giriş belgeleri kontrol edilerek teker teker alındı.

Sınava gelen bir öğrencinin elindeki giriş belgesi ise rüzgarın etkisi ile uçtu. Uçan belge bir ağacın dalına takıldı. Çevredekilerin uğraşı ve bir gencin ağaca çıkması ile giriş belgesine kavuşan öğrenci, "Sınava giremeyeceğim diye korktum" dedi.

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Bazı öğrenciler sınava son dakikalarda koşarak ulaşabildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında karantina altında olan 8 kişi sınava özel sınıflarda girdi. Sınav salonu dışındaki veliler ise dua ederek çocuklarını bekledi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rüzgarın uçurduğu YKS giriş belgesi ağacın dalına takıldı - Son Dakika

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