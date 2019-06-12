Rüzgârın üzerine yelken kıran bir aşk romanı

Aslında Çok Kolay, Sana Söyleyeceklerim Var Anne ve Biraz Senden Biraz Benden adını taşıyan kitapların yazarı Özlem Çetinkaya'nın yeni romanı TRAMOLA çıktı. Rüzgarın üzerine yelken kıran bir aşk hikayesinin anlatıldığı romanda her okuyucu kendisinden bir şey bulacak; zaman zaman gülecek ve belki zaman zaman ağlayacak. Ana karakter Mine'nin hayallerine uzanan yolculuğu, okuyucunun kendi içine yapacağı keşif yolculuğuna ilham olacak…

TARA Yayınevi tarafından yayına sunulan TRAMOL başta D&R ve Remzi Kitabevi olmak üzere tüm kitapçılarda ve online satışta…

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Gözlerini açtığında hayallerinin götürdüğü yerdeydi Mine.

Gerçek olabilir miydi?

Hayatını gözden geçirdi.

Kolay değildi hiçbir şey. Ne ödüllerle taçlandırdığı kariyeri, ne de anne ve babasının kendisi için seçtiği rol ona aitti.

Ruhuna sığmayan bir elbise giymişçesine içine sıkıştığı hayatı hiç beklemediği bir anda değişmişti.

O gün!

Her şey 'O gün' başladı…

O yaşa kadar bastırdığı, karanlıkta kalan ruhunun sessizliği ilk kez sağır ediciydi.

Kalıplarını yıka yıka gelen fırtınaya teslim o9lduğu açık denizin tam ortasında hayatının dümeni artık ellerindeydi.

İki seçenek vardı önünde:

Ya güvenli bir limana sığınacak ya da TRAMOLA diyen sese kulak verecekti.