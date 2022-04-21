Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti

21.04.2022 10:04

Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "10-15 gün öncesine kadar çamurdan dolayı tarlaya giremiyorduk" Eskişehir'de son günlerde etkisini gösteren rüzgarlı hava toprağı kurutunca tekrar sulama ihtiyacı oluştu.

Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

"10-15 gün öncesine kadar çamurdan dolayı tarlaya giremiyorduk"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de son günlerde etkisini gösteren rüzgarlı hava toprağı kurutunca tekrar sulama ihtiyacı oluştu.

Son günlerde Eskişehir'de etkisini gösteren rüzgarlı hava, tarımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından sezona umutlu giren çiftçi, rüzgarın etkisiyle kuruyan tarlada adeta şok geçirdi. Bir parmak kadar altı çamur olan toprağın üstü tamamen kurudu. Kuru toprağın arasından filizlenmeyen tohum, hem gecikti hem de ilave sulamaya ihtiyaç oluşturdu. Sezona büyük umutla giren çiftçi "10 gün önce çamurdan giremiyorduk bu tarlaya" diye isyan etti.

"Yaklaşık 10-15 gündür üreticimiz sıkıntı yaşıyor ve sulama mecburiyetinde kalıyor"

Rüzgarın etkisiyle kuruyan toprakla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. Çamur olacak kadar ıslak toprağın rüzgarla birlikte üzerinde oluşan kurumayla hem mahsulü geciktirdiğini hem de sulama ihtiyacı oluşturduğunu belirten Buluşan şu ifadeleri kullandı:

"Kış aylarının uzun sürmesiyle birlikte yaklaşık 10-15 gün öncesine kadar çamurdan dolayı tarlaya giremiyorduk. Gecikmeli de olsa sonrasında ekimlerimizi yaptık. Fakat ekimlerden kısa bir süre sonra olan rüzgarlar, 4-5 gün boyunca toprağı adeta bir tarladan diğerine taşıdı. Bu esnada da ürünler yetişmedi. Yani ekilen mahsuller, toprağın bir parmak altı çamur olmasına rağmen sulama yapmadan yetişmeyecek. Yaklaşık 10-15 gündür üreticimiz bunun sıkıntısını yaşıyor ve sulama mecburiyetinde kalıyor. Sulamayı da yaptığımız için ürünler biraz geç çıkacak. Geç kalmadan dolayı çiftçiye zararı olacak. Eskişehir merkezindeki ürünlerin hasat zamanı 6 ay oluyor. Kasım ayı geldiğinde ve kırağılar düştüğünde çiftçi için 5 aylık süreç 4 aya veya 6 aylık süreç 5 aya düşmüş olacak. Bu durumun piyasaya etkisi de devam edecek. Piyasa üzerindeki etkisi olumlu olmayacak. Biz de bir an önce tarlalarımızı sulayıp, üretimi başlamanın yollarına bakıyoruz şu anda."

Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti
Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti
Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti
Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Eskişehir'de çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki kadın öldü Son dakika haber | Eskişehir'de çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki kadın öldü Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı Kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Ziraat Odası, Eskişehir, Tepebaşı, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:15:44. #1.11#
SON DAKİKA: Rüzgarla birlikte kuruyan toprak çiftçiyi şok etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement