Üye Girişi
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU - Son Dakika

RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU

30.12.2021 10:18

ÜMRANİYE'DE şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yokuş aşağıya kaymaya başladı.

ÜMRANİYE'DE şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket eden çöp konteyneri park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yokuş aşağıya kaymaya başladı. Durumu fark eden emlak danışmanı Cem Yelkenci dükkanından çıkarak canı pahasına çöp konteynerini durdurmayı başardı. Olası bir faciadan dönüldüğü o anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Tepeüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki bir çöp konteyneri şiddetli rüzgarın etkisiyle harekete geçerek park halindeki bir otomobile çarptı. Hız kazanan konteyner yokuş aşağıya sürüklenmeye başladı. Bu sırada iş yerinden durumu fark eden emlak danışmanı Cem Yelkenci, koşarak canı pahasına çöp konteyneri durdurmayı başardı. Yelkenci, olası bir faciayı önledi.

'4-5 SANİYE GEÇ KALMIŞ OLSAYDIK FARKLI SONUÇLANABİLİRDİ'

Sokakta hareket eden çöp konteyneri fark ederek durduran emlak danışmanı Cem Yelkenci, "Pazar günü çok rüzgarlı bir hava vardı. Cam, çerçeve sallanıyordu burada. Biz de dükkandaydık, ofis arkadaşlarımızla beraber. Bir anda çöp kutusunun hareket etmeye başladığını gördüm. İlk olarak herhalde birisinin ittiğini, düzeltecek zannettim. Araca çarptıktan sonra refleks olarak zaten ben koşmaya başladım. Akşam saatlerinde cadde kalabalık ve işlek trafik vardı. Allah korusun yakalamasaydık ya birisine çarpacaktı ya bir araca çarpacaktı. Herhangi bir yaralı yok şükürler olsun, herhangi bir şey olmadı. Yani şöyle 4-5 saniye geç kalmış olsaydık belki de daha farklı olabilirdi" diye konuştu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE HAREKET ETMİŞ

Kamera kayıtlarına baktığını söyleyen Yelkenci, "Herhangi bir iten ya da müdahale eden kimse yok. Rüzgarın etkisiyle olmuş zaten. Taş koymuşlar önlem amaçlı. Biz kilitlerini kilitledik. Yani ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Onun da zaten heyecanıyla böyle bir tepki verdik karşıladık hemen" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle çöp konteyneri hareket ederek, park halindeki otomobile çarpıyor. Çöp konteynerin yokuş aşağı hızla gittiği ve vatandaşların peşinden giderek durdurduğu görülüyor.

RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU
RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU

YORUMLAR
500

Pazar, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU - Son Dakika


Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu! Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!         
10:33
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun         
10:24
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:31 Yer Adana! Küfür nedeniyle tartışan komşuların kavgası kanlı bitti
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:40:40. #1.11#
SON DAKİKA: RÜZGARLA HAREKET EDEN ÇÖP KONTEYNERİNİN PEŞİNDEN KOŞUP DURDURDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement