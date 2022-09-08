Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı - Son Dakika
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Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı

08.09.2022 16:40
Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı

RUZİBAZİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye (ortada), Burundi Hidrolik, Enerji ve Maden Bakanı İbrahim Uwizeye (solda) ve Çin'in Burundi Büyükelçisi Zhao Jiangping, Burundi'nin Ruzibazi bölgesinde bulunan Ruzibazi hidroelektrik santralinin resmi açılış...

RUZİBAZİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye (ortada), Burundi Hidrolik, Enerji ve Maden Bakanı İbrahim Uwizeye (solda) ve Çin'in Burundi Büyükelçisi Zhao Jiangping, Burundi'nin Ruzibazi bölgesinde bulunan Ruzibazi hidroelektrik santralinin resmi açılış kurdelesini kesiyor, 6 Eylül 2022. Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Salı günü Çin'in mali ve teknik desteğiyle inşa edilen Ruzibazi hidroelektrik santralinin açılışını yaptı. (Fotoğraf: Moses Havyarimana'nın izniyle/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Burundi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı - Son Dakika
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