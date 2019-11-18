Son Dakika Haberleri: Ryan Babel Başakşehir maçında oynayacak mı? Son durumu...
Son Dakika Spor Ryan Babel Başakşehir maçında oynayacak mı? Son durumu... - Son Dakika Spor

Ryan Babel Başakşehir maçında oynayacak mı? Son durumu...

6 saat önce

Galatasaray'da Ryan Babel paniği yaşanıyor.

Ryan Babel Başakşehir maçında oynayacak mı? Son durumu..., System.String[]

Galatasaray'da Ryan Babel paniği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlanmasının üzerine forvet bölgesinde tek alternatif olan Ryan Babel'in de sakatlığı dolayısıyla milli takım kampından çıkarılması sarı-kırmızılı teknik heyeti endişeye soktu.


Cuma günü Başakşehir ile Süper Lig'de zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da Hollandalı yıldız akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.


Dizinden sorun yaşadığı öğrenilen tecrübeli futbolcu tetkiklerden geçirilecek ve son durumu salı günü netlik kazanacak.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Babel'in oynamaması durumunda nasıl bir aksiyon alacağı ise merak konusu.


Galatasaray'ın Real Madrid'e farklı yenildiği maçın gollerini izliyoruz...

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:50 
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