Ryan Babel Başakşehir maçında oynayacak mı? Son durumu...

Galatasaray'da Ryan Babel paniği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlanmasının üzerine forvet bölgesinde tek alternatif olan Ryan Babel'in de sakatlığı dolayısıyla milli takım kampından çıkarılması sarı-kırmızılı teknik heyeti endişeye soktu.



Cuma günü Başakşehir ile Süper Lig'de zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da Hollandalı yıldız akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.



Dizinden sorun yaşadığı öğrenilen tecrübeli futbolcu tetkiklerden geçirilecek ve son durumu salı günü netlik kazanacak.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Babel'in oynamaması durumunda nasıl bir aksiyon alacağı ise merak konusu.



Galatasaray'ın Real Madrid'e farklı yenildiği maçın gollerini izliyoruz...

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