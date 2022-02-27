Ryan Babel bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı - Son Dakika
Üye Girişi

Ryan Babel bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı

27.02.2022 21:27
Ryan Babel bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı. Babel daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken sarı-kırmızılılarda 2-2'ye getiren golü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 70. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hollandalı futbolcu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Babel bu sezon daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya müsabakasında 1 kez rakip fileleri havalandırdımıştı.

Mücadeleye yedek başlayan Ryan Babel 57. dakikada Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

YORUMLAR
500
Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti Patrick van Aanholt, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti Patrick van Aanholt, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Ryan Babel, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ryan Babel bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı - Son Dakika


Son Dakika
21:27 Dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya, Rus birlikleri tarafından bombalandı! Hasar 3 milyar dolar
21:07 Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
21:00 Türk SİHA'larına övgü dolu sözler! Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus tanklarını durdurabilen çok ciddi silahlar
20:40 Beyaz Saray ve NATO Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirdi
20:26 "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna Ekrem İmamoğlu yanıt verdi: Zor soru bak
20:23 Erzurumlu futbolcu "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymeyi reddetti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor
19:54 Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi! Avrupa Birliği hava sahasını Rus uçaklarına kapatılacak
19:41 Rusya Ukrayna arasındaki müzakere tartışmasına Zelenski'den ilk yorum: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum
19:36 Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi
19:33 Sezonun en güzel golleri arasında gösterildi! Gedson Fernandes fileleri havalandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 21:37:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ryan Babel bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement