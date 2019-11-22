Son Dakika Haberleri: Ryan Babel cezalı duruma düştü, Trabzonspor maçında yok
Son Dakika Spor Ryan Babel cezalı duruma düştü, Trabzonspor maçında yok - Son Dakika Spor

Ryan Babel cezalı duruma düştü, Trabzonspor maçında yok

6 saat önce

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ryan Babel cezalı duruma düştü, Trabzonspor maçında yok, System.String[]

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Babel, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.


Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da maç öncesi iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Sarı-kırmızılılarda bu futbolculardan Ryan Babel, müsabakanın 3. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak.


Sınırda bulunan diğer futbolcu Younes Belhanda ise 86. dakikada oyuna dahil oldu ve kart görmedi. - İSTANBUL

Trabzonspor, Ryan Babel, Babel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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