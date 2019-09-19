Ryan Babel: "Defansif görevimizi iyi yaptık"

Ryan Babel şu ifadeleri kullandı:



"Zor bir maçtı. İki takımda bence iyi oynadı, iki takım da kazanmak istedi. Bu maçta defansif görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Eğer kazanamıyorsanız bu tip maçlarda berabere kalmak puan kaybından daha iyidir. Benim net bir pozisyonum vardı, kaleci çok iyi bir kurtarış yaptı. Belki de maçın en net pozisyonuydu."