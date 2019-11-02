Son Dakika Haberleri: Ryan Babel'den ilginç sevinç
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Ryan Babel'den ilginç sevinç

6 saat önce

Maçta Andone'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-0 öne geçiren Ryan Babel'in golün ardından sarı kırmızılı taraftarlara dönerek alkışlaması dikkat çekti.

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Maçta Andone'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-0 öne geçiren Ryan Babel'in golün ardından sarı kırmızılı taraftarlara dönerek alkışlaması dikkat çekti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:46 
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