Son Dakika › Spor › Ryan Babel'den taraftara flaş cevap! - Son Dakika Spor
Ryan Babel'den taraftara flaş cevap!
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Ryan Babel, sosyal medya platformu Instagram üzerinden bir taraftarla atıştı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Ryan Babel, sosyal medya platformu Instagram üzerinden bir taraftarla atıştı.
Bir markanın paylaşımının altına 'mood' yazan Hollandalı futbolcuya cevap veren taraftar, "Futbol oyna. Yorum yapma" dedi.
Ryan Babel ise taraftarın yorumuna çok konuşulacak bir şekilde cevap verdi. Babel, "Git dersine çalış, yorum yapma." yanıtını yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:01
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Babel'in sakatlığından dolayı Club Brugge maçında... Terim açıkladı! Ryan Babel, Club Brugge maçında forma giyemeyecek Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor!