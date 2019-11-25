Son Dakika Haberleri: Ryan Babel'den taraftara flaş cevap!
Son Dakika Spor Ryan Babel'den taraftara flaş cevap! - Son Dakika Spor

Ryan Babel'den taraftara flaş cevap!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Ryan Babel, sosyal medya platformu Instagram üzerinden bir taraftarla atıştı.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Ryan Babel, sosyal medya platformu Instagram üzerinden bir taraftarla atıştı.


Bir markanın paylaşımının altına 'mood' yazan Hollandalı futbolcuya cevap veren taraftar, "Futbol oyna. Yorum yapma" dedi.


Ryan Babel ise taraftarın yorumuna çok konuşulacak bir şekilde cevap verdi. Babel, "Git dersine çalış, yorum yapma." yanıtını yazdı.

Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:01 
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