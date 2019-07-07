Son Dakika Haberleri: Ryan Babel'den yeni sezon mesajı
Son Dakika Spor Haber

Ryan Babel'den yeni sezon mesajı

32 dakika önce

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezon için hazır ve aç olduğunu söyledi.

Ryan Babel'den yeni sezon mesajı, System.String[]
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezon için hazır ve aç olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcu bu notu photoshop ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafıyla birlikte takipçileriyle paylaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
Galatasaray, Ryan Babel, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı! Kitabıyla eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı, "Herkes beni konuşuyor" paylaşımını yaptı Galatasaray Aboubakar ile el sıkıştı! İşte yıllık ücreti Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ryan Babel'den yeni sezon mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]