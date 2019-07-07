Ryan Babel'den yeni sezon mesajı
28 dakika önce
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezon için hazır ve aç olduğunu söyledi.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
'ın yeni transferi Ryan Babel
, yeni sezon için hazır ve aç olduğunu söyledi. Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcu bu notu photoshop ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafıyla birlikte takipçileriyle paylaştı.
(İHA)
Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı!
Kitabıyla eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı, "Herkes beni konuşuyor" paylaşımını yaptı
Galatasaray Aboubakar ile el sıkıştı! İşte yıllık ücreti
Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü