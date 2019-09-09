Ryan Babel'e büyük övgü: Her zaman güvenebilirsiniz

Hollanda basını 32 yaşında olmasına rağmen halen milli takımda başarıyla görev yapan Ryan Babel'i konuşuyor.



Sezon başında Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu, gösterdiği performansla teknik direktör Ronald Koeman'ın da vazgeçemediği isimlerden.



EURO 2020 elemeleri kapsamında Hollanda'nın Almanya'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelede forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, milli takıma ilk kez 2005 yılında ayak basmıştı.



Futbolu bırakmış pek çok ünlü oyuncuyla birlikte forma giyen Babel'e, hocası Koeman'dan da büyük övgü geldi.



"O her zaman güvenebileceğiniz bir futbolcu" diyen Koeman sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diğer milli oyuncular gibi bazen az süre alabilir. Almanya karşısında da iki büyük fırsatı kaçırdı ancak bize gösterdiği istekle katma değer katıyor. Böyle bir oyuncuyu seçmek mantıklı."



Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı ile 57 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.



Galatasaray'ın bu sezon hücumdaki en önemli oyuncularından olan yıldız isim, Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları da giymişti.

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