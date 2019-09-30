Ryan Babel'e kulübe yolu göründü
43 dakika önce
Fenerbahçe derbisini düşünerek iki hafta önceki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu ilk 11'e almayan Terim, bu kez Ryan Babel'i kulübeye çekecek.
Fenerbahçe derbisini düşünerek iki hafta önceki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu ilk 11'e almayan Terim, bu kez Ryan Babel'i kulübeye çekecek.
Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 8 resmi maçın hepsinde forma giyen Hollandalı futbolcu, PSG karşısında büyük olasılıkla tek devre görev alacak, Gençlerbirliği deplasmanında ise yedek oturacak.
Babel Fenerbahçe derbisinde beklentilerin altında kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:46
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı Cevad Prekazi, Younes Belhanda'yı topa tuttu! Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil! Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi!