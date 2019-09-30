Son Dakika Haberleri: Ryan Babel'e kulübe yolu göründü
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Ryan Babel'e kulübe yolu göründü

43 dakika önce

Fenerbahçe derbisini düşünerek iki hafta önceki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu ilk 11'e almayan Terim, bu kez Ryan Babel'i kulübeye çekecek.

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Fenerbahçe derbisini düşünerek iki hafta önceki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu ilk 11'e almayan Terim, bu kez Ryan Babel'i kulübeye çekecek.


Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 8 resmi maçın hepsinde forma giyen Hollandalı futbolcu, PSG karşısında büyük olasılıkla tek devre görev alacak, Gençlerbirliği deplasmanında ise yedek oturacak.


Babel Fenerbahçe derbisinde beklentilerin altında kalmıştı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Ryan Babel, Babel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:46 
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