Son Dakika Haberleri: Ryan Babel, Fulham'a Transfer Oldu

Ryan Babel, Fulham'a Transfer Oldu

1 saat önce

Beşitkaşlı oyuncu Ryan Babel, Fulham'a transfer oldu.

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Beşitkaşlı oyuncu Ryan Babel, Fulham'a transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Fulham, Ryan Babel, Spor
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