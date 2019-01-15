Ryan Babel, Fulham'a Transfer Oldu
1 saat önce
Beşitkaşlı oyuncu Ryan Babel, Fulham'a transfer oldu.
Beşitkaşlı oyuncu Ryan Babel
, Fulham
'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
Ryan Babel, Fulham'a Transfer Oldu
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