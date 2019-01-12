Son Dakika Haberleri: Ryan Babel, Fulham Yolunda

Ryan Babel, Fulham Yolunda

8 dakika önce

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı.

Ryan Babel, Fulham Yolunda, System.String[]
Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı.

Beşiktaş'ta bu sezon kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan ve siyah beyazlı kulüple sözleşme uzatma şartlarında anlaşamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İngiltere'nin yolunu tutuyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma sağlarken, Beşiktaş Kulübü'nün de İngiliz ekibi ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması ve Ryan Babel'in yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Uçan kartal' paylaşımı ile transferle ilgili dedikodulara yeşil ışık yakmış oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:20 Kaynak: DHA

Fulham, Ryan Babel, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arsenal, West Ham United'a 1-0 Yenildi Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag Forması Giyen Josef Sural'ı Transfer Etti

Liverpool, Muhammed Salah'ın Golüyle Brighton'ı Devirdi Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 23:28:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ryan Babel, Fulham Yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]