Ryan Babel Galatasaray'da
1 saat önce
Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:46 Kaynak: DHA
, Ryan Babel
ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel
ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir."
- İstanbul
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Ryan Babel Galatasaray'da