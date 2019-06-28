Son Dakika Haberleri: Ryan Babel Galatasaray'da
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Ryan Babel Galatasaray'da

1 saat önce

Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Ryan Babel Galatasaray'da, System.String[]
GalatasarayRyan Babel ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:  
"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir."



- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:46 Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Futbol, Ryan Babel, Galatasaray, Spor
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