Ryan Babel, Galatasaray'dan 'feda' diyerek ayrılıyor! Son dakika transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Ryan Babel, Galatasaray'dan 'feda' diyerek ayrılıyor! Son dakika transfer haberleri - Son Dakika Spor

Ryan Babel, Galatasaray'dan 'feda' diyerek ayrılıyor! Son dakika transfer haberleri

7 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Ryan Babel, adım adım Ajax'a gidiyor.

Ryan Babel, Galatasaray'dan 'feda' diyerek ayrılıyor! Son dakika transfer haberleri, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Ryan Babel, adım adım Ajax'a gidiyor... Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Babel'in menajeri Winny Haatrecht, futbolcusu için bir açıklama daha yaptı.


Haatrecht, "Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'da bırakıp Ajax'a gitmeye sıcak bakıyor. Böylece hem Ajax, hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor." sözlerini kullandı.


Babel'in menajeri, dün de "Evet, Ajax ile transfer görüşmeleri yapıyoruz..." şeklinde konuşmuştu.


Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro olan ancak ilk yarıda sadece 5 gol atabilen Babel, performansı ile taraftarın beğenisini kazanamamıştı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:09 
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