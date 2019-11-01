Son Dakika Haberleri: Ryan Babel, gol sayısını 4'e çıkardı
Son Dakika Spor Ryan Babel, gol sayısını 4'e çıkardı

Ryan Babel, gol sayısını 4'e çıkardı

6 saat önce

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Ryan Babel, gol sayısını 4'e çıkardı, System.String[]

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında attığı gole bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Hollandalı yıldızı Ryan Babel, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 18. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Babel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Ryan Babel 76. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Hollandalı futbolcu bu sezon 14 resmi müsabakada 1220 dakika süre aldı.


Babel ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi
Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması: 10 gün daha yok Babel gol sayısını 4'e yükseltti Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 04:36:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ryan Babel, gol sayısını 4'e çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]